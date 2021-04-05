Аллерголог рассказал о первых признаках анафилактического шока

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о первых признаках анафилактического шока. По его словам, они соответствуют симптомам аллергии, сообщил канал «Звезда».

У человека начинает чесаться кожа и слизистая, появляется головокружение, которое со временем усиливается.

«Если мы говорим об анафилактическом шоке, то первоначально симптомы от аллергии не отличаются, то есть это может возникнуть зуд в носу, зуд в слизистых, зуд кожи, головокружение, слабость. А потом эта слабость и головокружение становятся очень сильными, что человек падает и теряет сознание», — уточнил специалист.

Болибок пояснил, что анафилактический шок развивается довольно быстро, примерно за 10-15 минут после приема пищи. Еще быстрее он возникает, если речь идет о реакции на инъекции препаратов или укусах насекомых.