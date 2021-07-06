Аллерголог рассказал, когда чихание должно настораживать

Существуют определенные факторы, способные спровоцировать частое чихание и насморк в летнее время. О том, почему с этим следует быть внимательным, рассказала радиостанции Sputnik аллерголог Ирина Ярцева.

Так, по словам врача, не всегда частое чихание или насморк нужно связывать с каким-то инфекционным заболеванием. Если такие симптомы появились, необходимо понаблюдать за своим организмом на протяжении какого-то времени.

Как правильно, в летнее время у некоторых людей может появляться аллергическая реакция на пыльцу растений. В сухую погоду это особенно актуально, так как в воздух поднимается больше пыли. По словам врача, кто угодно в такой период начнет чихать.

Ярцева объяснила, что чихание, кашель и даже насморк — это нормально и физиологично. Организм человек работает как слаженный механизм. Все, что ему не нужно, он пытается вытолкнуть из себя. Бояться стоит только в том случае, если нос заложен на протяжении длительного времени и при этом есть обильные выделения.

В условия пандемии коронавируса людей пугают прохожие, которые часто чихают. Тут возникает вопрос: а как правильно следует чихать, чтобы никого не заразить? Врач считает, что лучше всего прикрываться рукой или салфеткой. А вот чихать в локоть не стоит, так его никто обрабатывать и дезинфицировать потом не будет. Микробы и вирусы там могут запросто остаться.