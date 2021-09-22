Аллерголог предложил предупреждать пассажиров о животных на борту самолета

Представители авиакомпании Utair ввели правило, согласно которому пассажиры смогут перевозить кошек и собак в салоне самолета, предварительно купив им билет. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Газетой.ru» высказался с предложением предупреждать пассажиров о животных на борту.

«Было бы справедливо, если компания будет предупреждать, что на рейс зарегистрировались люди с животными. Тогда человек уже сам примет решение поменять ему билет на другой рейс или пересесть, или заранее лекарства принять, которые будут эту аллергию предупреждать. Но человека обязательно оповестить об этом надо», — пояснил он.

Врач посоветовал брать с собой в полет противоаллергенные препараты на случай непредвиденных ситуаций. Он отметил, что в ситуации стресса животные выделяют аллергены. Для человека с непереносимостью находиться на борту вместе с животным крайне опасно. По словам эксперта, такой полет может вызвать минимум бронхиальную астму.

«При длительном пребывании рядом с животным может возникнуть и отек Квинке, и кожные реакции. Если возникнет тяжелый приступ бронхиальной астмы в полете, в условиях замкнутого пространства, я думаю, придется сажать самолет, чтобы оказать помощь пассажиру», — предупредил Болибок.