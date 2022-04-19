Аллерголог Ольга Пащенко рассказала, как отличить поллиноз от простуды

Весной многих начинает мучить поллиноз — аллергия на пыльцу, однако его симптомы схожи с симптомами ОРВИ. В разговоре с «Парламентской газетой» врач — аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко рассказала, как отличить сезонную аллергию от простуды.

«Проявления аллергии — насморк, кашель, слезотечение — более длительные и стойкие, чем ОРВИ. Они могут нарастать по мере увеличения количества пыльцы в воздухе», — сказала врач.

Кроме того, симптомы аллергии проявляются при выходе на улицу и пропадают в помещении.