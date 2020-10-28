Аллерголог назвал одну из причин распространения рака. Это химическое оружие Гитлера
Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал ИА Nation News, что сегодня на развитие раковых заболеваний влияет большое количество люизита и иприта, которое содержалось в химическом оружии гитлеровской Германии. После Второй мировой войны его затопили в Атлантическом океане.
«Еще с конца 80-х годов снаряды и бомбы прогнили, иприт и люизит, которые очень канцерогенны и мутагенны, начали активно отражаться в воды и перемешиваться в океане», — обратил внимание специалист.
Он пояснил, что планктон, который пожирают рыбы, начал активно поглощать мутагены. А люди в свою очередь питались этой самой рыбой, которая содержала в себе опасные вещества.
Щепеляев напомнил, что канцерогены очень плохо разлагаются. Они медленно проникают в организм, откладываясь в жировую ткань и вызывая мутагенный эффект.