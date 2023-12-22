Здоровье 22 декабря 2023, 12:00 Аллерголог Морозова: красная икра может обострить ряд патологий ЖКТ

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять бутербродами с красной икрой. Такая закуска может обострить ряд патологий, сообщила аллерголог-иммунолог Наталья Морозова в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, обостриться может панкреатит, холецистит и желчнокаменная болезнь. Также деликатес способен вызвать и другие проблемы с пищеварением. При этом врач подчеркнула, что от бокала шампанского с одним бутербродом с красной икрой никакой катастрофы не будет.

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«Кто-то может съесть ведро красной икры — и ничего с ним не будет. А кто-то съест один лишний бутерброд — и у него обострится гастрит. Соблюдайте разумную умеренность», — отметила Морозова.