Здоровье 11 мая 2023, 13:02 Аллерголог Логина рассказала, какие заболевания могут возникнуть из-за загрязненного смогом воздуха Аллерголог Логина: у некоторых могут возникнуть приступы бронхиальной астмы

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Врач-аллерголог Надежда Логина в разговоре с «ФедералПресс» прокомментировала существующую угрозу заболеваний от лесных пожаров, которые охватили Урал и Сибирь. По словам медика, загрязненный воздух может негативно сказаться на здоровье.

Некоторые люди, надышавшись дымом, могут столкнуться с приступами бронхиальной астмы.

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«Продукты горения сильно раздражают слизистую оболочку, вызывают отек. У некоторых могут даже возникнуть приступы бронхиальной астмы», — сообщила медик.

Она порекомендовала максимально минимизировать контакт со смогом, закрывать окна в квартирах, а на улицу выходить в респираторе. Простая медицинская маска в данном случае не спасет, добавила Логина.