Здоровье 27 ноября 2023, 19:06 Аллерголог Котова предупредила, что при избыточном употреблении цитрусовых может возникнуть крапивница

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При избыточном употреблении цитрусовых фруктов у человека может появиться локализованная крапивница. Иногда она сопровождается зудом, отеком пальцев, ушных раковин, губ. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила врач-аллерголог Галина Котова.

В тяжелых случаях человек может столкнуться с анафилактическим шоком и отеком Квинке, добавила медик.

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Чтобы понять, есть ли у вас аллергия на мандарины, необходимо сдать кожно-аллергические тесты или сделать пробу прямой провокации, таким образом определив чувствительность организма к цитрусовым.