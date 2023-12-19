Здоровье 19 декабря 2023, 16:35 Аллерголог Гучапшева сообщила, что у некоторых людей может возникнуть реакция на новогоднюю ель

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Врач-аллерголог Елена Гучапшева в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией на новогоднюю ель. Триггерами выступают именно смола и древесный сок хвойных пород.

Заподозрить аллергию можно по частому чиханию, насморку и слезоточению.

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«Какие симптомы позволяют заподозрить аллергию: насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле», — сообщила медик.

У некоторых людей могут возникнуть кожные высыпания в местах соприкосновения кожи с елкой и смолой.