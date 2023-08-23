Здоровье 23 августа 2023, 17:37 Аллерголог Гучапшева назвала лихорадку и сыпь главными признаками ветрянки у детей

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Повышенная температура тела, лихорадка и пятнистая сыпь на теле у детей сигнализируют о заражении ветряной оспой. Об этом сообщила детский аллерголог Елена Гучапшева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, пятнисто-папулезная сыпь на теле обычно проявляется через несколько дней после возникновения инфекции. Высыпания могут появиться на любых участках кожи, за исключением ладоней и подошв.

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Врач отметила, что пик заражений ветрянкой приходится именно на осень, когда дети идут в детсады и школы.