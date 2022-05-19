Аллерголог Болибок рассказал, когда закончится период цветения деревьев

Многие любят весенний период цветения деревьев за красоту, но это время мучительно для аллергиков. Врач-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с ИА НСН рассказал, что цветение продлится еще две-три недели.

Деревья цветут не одновременно — первыми расцветают те, что растут на склонах холмов и оврагов, а за ними — те, что растут на равнинах или обращены к северу. Поэтому в городах, которые стоят на холмах (как Москва) период цветения растягивается на четыре-пять недель.

Врач также дал советы аллергикам на период цветения.

«Аллергикам нужно максимально тщательно избегать контакта с пыльцой: носить защитную маску и очки, одежду с длинным рукавом и брюки, головной убор. По возможности, каждые 15-20 минут ополаскивать лицо и промывать нос и рот от пыльцы. В автомобиле включать систему рециркуляцию воздуха на салон и не ездить с открытыми окнами», — рекомендовал Болибок.