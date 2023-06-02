Здоровье 02 июня 2023, 18:42 Аллерголог Болибок рассказал, что тополиный пух не вызывает аллергию

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Вопреки расхожему мнению, тополиный пух не является аллергеном. О этом News.ru рассказал аллерголог Владимир Болибок.

Он объяснил, что тополиный пух по сути является ватой, и он вызывает лишь раздражение дыхательных путей. Насморк и чихание проявляются именно поэтому, а не из-за аллергии.

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«Либо возникает реакция глубоких дыхательных путей, если, например, пух попал в гортань или горло. В таком случае возможна слизь, спазм гортани или бронхов, кашель, но эти явления с аллергической реакцией никак не связаны», — подчеркнул Владимир Болибок.

Он добавил, что в большинстве регионов тополиный пух образуется одновременно с тем, как начинают цвести различные луговые травы. Зачастую именно их пыльца вызывает реакцию аллергиков.

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