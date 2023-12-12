Здоровье 12 декабря 2023, 13:38 Аллерголог Болибок рассказал, что шоколад и мандарины могут спровоцировать гиперчувствительную реакцию организма

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Врач-аллерголог Владимир Болибок в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал россиян сократить потребление шоколада и мандаринов в новогодние праздники. По его словам, эти продукты могут спровоцировать гиперчувствительную реакцию организма.

Особенно в группе риска находятся дети, добавил медик.

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«Такие продукты, на которые развивается избыточная реакция, ни в коем случае нельзя есть натощак. <> Все, что попадает в разряд аллергенов, кушать ни в коем случае нельзя. Потому что вы себе испортите праздник», — сказал он.

Мандарины не всегда вызывают сыпь на коже, это может быть и псевдоаллергическая сыпь, пояснил Болибок.