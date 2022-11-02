Аллерголог Болибок призвал не есть продукты, на которых появилась плесень | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 12:53 Аллерголог Болибок призвал не есть продукты, на которых появилась плесень

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что плесень, которая появляется на продуктах, не только портит их внешний вид, но и содержит опасные для организма вещества.

Он подчеркнул, что плесень выделяет токсины, которые пропитывают продукт.

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«Самый большой вред, который могут причинить афлатоксины, — вызвать достаточно тяжелое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание, к сожалению, пока очень плохо лечится, по факту оно смертельно», — объяснил медик.

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По словам врача, опасно игнорировать плесень не только на хлебобулочных изделиях, но и на горохе, фасоли, арахисе, а также в кофе и какао.

Если же эту плесень можно срезать, это не означает, что токсины исчезнут. Все, что нужно сделать с эти продуктом, это выбросить его, заключил Болибок.