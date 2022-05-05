Аллерголог Болибок объяснил, как бороться с поллинозом без лекарств

Весна для многих становится мучительным временем из-за аллергии на пыльцу растений. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал для «ФедералПресс», как аллергики могут облегчить себе жизнь без медикаментов.

«Аллергическая реакция возникает только при контакте с аллергеном, поэтому врачи рекомендуют избегать его. С пыльцой все достаточно просто — это внешний аллерген, от которого банально защищает маска. Можно использовать многоразовую тканевую», — посоветовал врач.

Можно приобрести специальную противоаллергическую маску с фильтром. Если от аллергии воспаляются глаза, можно носить любые очки с широкими дужками, которые плотно прилегают к коже и защищают глаза, особенно по бокам.

«Такого плана есть очень дешевые очки в строительных магазинах, рублей 60 стоят. Также подойдут очки для велосипедистов, лыжников — они очень хорошо защищают глаза», — сказал Болибок.

Окна в квартире можно затянуть марлей в два слоя — это будет препятствовать проникновению пыльцы.