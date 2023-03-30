Здоровье 30 марта 2023, 13:36 Аллерголог Аплетаева рассказала, почему пожилым людям лучше отказаться от черного чая Аллерголог Аплетаева: крепкий черный чай повышает давление и может вызвать изжогу

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, почему пожилым людям не стоит употреблять черный чай.

Как заметила медик, этот напиток способствует повышению давления и зачастую вызывает изжогу.

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«В связи с высоким содержанием кофеина крепкий черный чай может тонизировать и немного повышать давление. Для человека в возрасте, у которого есть гипертония, даже небольшое повышение давления уже имеет значение», — добавила Аплетаева.

Иногда крепкий чай усугубляет проблемы желудочно-кишечного тракта. У людей, страдающих гастритом, он может вызывать неприятные ощущения в желудке, добавила медик.