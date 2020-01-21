Аллергику пытались навязать прививку от сибирской язвы

«На работе нужно было пройти медосмотр. Пошла в ЦРБ в Яр-Сале. Там заставляли сделать прививку от сибирской язвы. Я написала отказ», — рассказала женщина. По ее словам, год назад после введения вакцины у нее началась аллергическая реакция: заметно отекло лицо и начался упадок сил.

Врач сначала вообще отказался подписывать заключение о прохождении медосмотра. На следующий день все же сообщил, что заключение он подпишет, но предупредил, что без прививки Сэротэтто могут не взять на работу.

Пресс-служба окружного депздрава заявила, что в данном районе высокие показатели заболевания. По этой причине человека без прививки могут не взять на работу.