Аллергику пытались навязать прививку от сибирской язвы
На Ямале пастуха Ксению Сэротэтто во время медосмотра хотели заставить прививаться от сибирской язвы, несмотря на аллергию. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
«На работе нужно было пройти медосмотр. Пошла в ЦРБ в Яр-Сале. Там заставляли сделать прививку от сибирской язвы. Я написала отказ», — рассказала женщина. По ее словам, год назад после введения вакцины у нее началась аллергическая реакция: заметно отекло лицо и начался упадок сил.
Врач сначала вообще отказался подписывать заключение о прохождении медосмотра. На следующий день все же сообщил, что заключение он подпишет, но предупредил, что без прививки Сэротэтто могут не взять на работу.
Пресс-служба окружного депздрава заявила, что в данном районе высокие показатели заболевания. По этой причине человека без прививки могут не взять на работу.