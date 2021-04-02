Аллергиков предупредили об опасности домашних питомцев

Людям с аллергией заводить дома питомцев не стоит. Понятие «гипоаллергенное животное» — это миф. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали опрошенные врачи, которые занимаются изучением и лечением аллергиков.

Аллергию на животных вызывает вовсе не шерсть, как многие считают, а верхний слой кожи. Об этом рассказала врач Елена Тимошина.

«Там находится белок, и на него белок иммунная система человека реагирует как на врага, для нее это чужеродное вещество», — пояснила она.

Реже встречаются случаи, когда реакцию дают биологические жидкости животного: слюна или секрет половых желез.

Эксперт отметила, что иногда аллергическая реакция может быть слабой или не проявляться вовсе из-за того, что контакт с животным происходит редко. Иммунная система просто не успевает распознать чужеродный белок. Так и появился миф о том, что домашние питомцы могут не вызывать аллергию.

«Если у человека есть аллергия на собаку, она так и останется. Только на одних собак будет реакция больше, на других меньше», — рассказал доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Эксперты отметили, что если животное удалить, то аллерген останется в помещении на протяжении трех месяцев. Никакая уборка не спасет. Кроме того, при постоянном раздражении иммунной системы реакция может начаться не только на питомца, но и на другие аллергены, включая пыль и пыльцу.

Для тех, кто не представляет свою жизнь без животного в квартире, но при этом испытывает проблемы со здоровьем есть способ лечения: аллерген-специфическая иммунотерапия. В организм человека постепенно вводят раздражающий его аллерген, чтобы организм выработал антитела. Пока метод находится только в стадии разработки и в основном нацелен на аллергены, которые вырабатывают кошки.