Аллергикам рассказали, как подготовиться к сезону цветения

Врач-аллерголог клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала, что аллергию может вызывать не только цветение деревьев и кустарников, но и луговые травы и сорные травы. Все зависит от времени года. Как подготовиться к этому событию, написали «Известия».

По словам специалиста, самыми неблагоприятным временем для аллергиков являются утренние часы нахождения на открытом воздухе, а также солнце и ветер. Чтобы защитить органы дыхания и зрения, врач рекомендует пользоваться масками и очками.

После прогулки обязательно стоит промыть водой руки, глаза и органы дыхания. В квартире или доме можно включить увлажнитель воздуха, сообщил сайт «Русская планета».

Андрианова также отметила, что подготовиться к весеннему обострению аллергии лучше всего за полтора-два месяца. В этом аллергику помогут специальные антигистаминные препараты, которые продаются в любой аптеке.