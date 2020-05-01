Аллергикам рассказали, как обезопасить себя в период пыления березы и клена

Аллергикам стоит позаботиться о своем здоровье еще до начала пыления березы и клена. Если начать пить лекарства, которые выписал врач, заранее, то можно избежать или снизить силу проявления аллергии.

Стоит запомнить и период пыления деревьев. У березы и клена — это первая декада мая.

«Обычно пациенты, которым уже был поставлен диагноз, начинают лечение заранее, до наступления явных клинических проявлений [аллергии]. Обычно мы рекомендуем фармакотерапию — применение медикаментов где-то за две недели до начала сезона предполагаемого пыления», — рассказала «360» врач-аллерголог Оксана Попова.

Собеседница подчеркнула, что тем, кто не подготовился к сезону, нужно срочно начать принимать противоаллергические препараты. Желательно второго поколения. Необходимо использовать специальные спреи для носа и глазные капли. В период максимального пыления нужно чаще умываться, промывать слизистую носа и как можно меньше быть на улице.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили жителей города, которые страдают от аллергии, что в столице в майские праздники будет пик пыления березы и клена. Если березы в Москве всего 10% от всего зеленого фонда, то клены растут везде.