Аллергикам предсказали тяжелый период

Солнечная и теплая погода привела к цветению березы. Объемы пыльцы в воздухе в этом году увеличились. По прогнозам специалистов, береза в этом году будет цвести долго. За ней пыльцу начнут распространять ольха, тополя и ясень. Как предотвратить насморк, першение в горле и слезы в глазах, россиянам с аллергией рассказали специалисты в беседе с изданием «Невские новости».

Аллергия прежде всего — это неправильная иммунная реакция организма на чужеродный белок. При вдыхании пыльца попадает в слизистую, там она начинает прорастать. Организм начинает избавляться от незваного гостя, что и приводит к аллергической реакции, рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Если чихание, насморк, заложенность носа и зуд появились впервые, то лучше незамедлительно обратиться к специалисту.

«Обязательно добиваться того, чтобы провели полную аллергодиагностику, в том числе и перекрестные, для того чтобы человеку можно было быстро помочь», — подчеркнул эксперт.

Для защиты от пыльцы Болибок рекомендовал носить на улицах маску, очки, головной убор и закрытую одежду с длинным рукавом.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина отметила, что после цветения березы жизнь аллергикам усложнит тополь. Пух деревьев может разлететься в начале июня по всем городам.

«Тополиный пух может накапливать и переносить пыльцу растений, любую пыль, которая содержится в атмосфере, химические вещества. Пух тополя как вата абсорбирует на себе ингаляционные аллергены», — пояснила она.

Специалист отметила, что к сезону можно подготовиться заранее. Для этого нужно пройти курс специальной вакцинации, чтобы сформировать иммунитет к аллергенам. Но делать это лучше осенью, когда количество пыльцы в воздухе минимально. Предстоящий летний период можно облегчить свое состояние лекарственными препаратами.

«Пыльцевую аллергию нужно лечить осенью. Классический метод лечения — это аллерген-специфическая иммунотерапия, лечение вакцинами с маленькими дозами пыльцой растений. И есть еще метод аутолимфоцитотерапии, который позволяет сократить сроки самой процедуры лечения. Эти оба лечения проводятся вне сезона цветения и достаточно эффективны», — подчеркнула она.

Подводя итог, эксперты отметили, что единственный способ избавить людей от аллергии — это смена деревьев в городах. Ветроопыляемые растения можно заменить на липы и клены.