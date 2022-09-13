Аллергикам и беременным женщинам посоветовали не есть сыры с плесенью | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 14:49

Выставка технологий для обращения с отходами открылась в Красногорске

Мир

13 сентября 2022, 14:44

Россия не получила ответа на претензии о военно-биологической деятельности США на Украине

Реклама

Мир

13 сентября 2022, 14:39

НАТО призвали не допустить обострения конфликта с Россией

Подмосковье

13 сентября 2022, 14:37

Московский областной центр крови получил новое оборудование на 17 миллионов рублей

Здоровье

13 сентября 2022, 14:35

Доктор Павлова рассказала, как побороть осеннюю простуду

Важное

13 сентября 2022, 14:32

Лаврову одобрили визу для командировки в США

Мир

13 сентября 2022, 14:32

Раненый медведь из Диксона начал вести себя активнее

Общество

13 сентября 2022, 14:25

Европа требует тепла. Часть стран ЕС готовы пересмотреть отношения с Россией

Мир

13 сентября 2022, 14:23

Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины

Здоровье

13 сентября 2022, 14:40

Аллергикам и беременным женщинам посоветовали не есть сыры с плесенью

Читать 360tv в

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что несмотря на пользу сыров с плесенью, некоторым людям их есть строго противопоказано. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Беременным женщинам не стоит есть сыры с плесенью. В частности, горгонзолу, рокфор, дор блю, бри, камамбер. Благородный сыр может содержать бактерии под названием листерии. Есть риск заболеть листериозом, что опасно заражением плода. Могут сформироваться аномалии развития», — отметила медик.

Реклама

Сыры с плесенью противопоказаны аллергикам, людям с бронхиальной астмой и онкологическими заболеваниями, а также детям до пяти лет.

Реклама

«Люди, у которых в анамнезе или в процессе идет лучевая или химиотерапия, не следует употреблять в пищу „голубые“ сыры, поскольку их кишечник восприимчив к различного рода бактериям», — добавила врач.

Она порекомендовала есть безобидные виды сыров, например, адыгейский и моцареллу.

Питание

Продукты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама