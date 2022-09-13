Аллергикам и беременным женщинам посоветовали не есть сыры с плесенью | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Аллергикам и беременным женщинам посоветовали не есть сыры с плесенью

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Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что несмотря на пользу сыров с плесенью, некоторым людям их есть строго противопоказано. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Беременным женщинам не стоит есть сыры с плесенью. В частности, горгонзолу, рокфор, дор блю, бри, камамбер. Благородный сыр может содержать бактерии под названием листерии. Есть риск заболеть листериозом, что опасно заражением плода. Могут сформироваться аномалии развития», — отметила медик.

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Сыры с плесенью противопоказаны аллергикам, людям с бронхиальной астмой и онкологическими заболеваниями, а также детям до пяти лет.

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«Люди, у которых в анамнезе или в процессе идет лучевая или химиотерапия, не следует употреблять в пищу „голубые“ сыры, поскольку их кишечник восприимчив к различного рода бактериям», — добавила врач.

Она порекомендовала есть безобидные виды сыров, например, адыгейский и моцареллу.

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