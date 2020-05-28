Аллергикам дали советы по промыванию носа в летний период

В теплый сезон сохраняются все неблагоприятные факторы для слизистой оболочки носа. К ним относятся разные инфекции, аллергин и уличная пыль. Эти раздражители высушивают слизистую оболочку носа. По этой причине люди с хроническим насморком и аллергики испытывают множество проблем, объяснила Колесникова.

В жару в жилых помещениях может не хватать влаги. А значит, важно увлажнять не только воздух в квартире, но и слизистую. Благодаря этому сократится потребность в сосудосуживающих препаратах, отсмаркивание будет проще, отек слизистой оболочки снизится, а иммунитет укрепится.

Для орошения носовой полости лучше всего брать в аптеках растворы морской воды. Однако важно помнить, что в состав такой жидкости могут входить дополнительные вещества, которые способны навредить аллергикам.

«В летнее время аллергикам не стоит использовать растворы, которые содержат экстракты трав. Например, ромашки, алоэ, эвкалипта. Они могут способствовать обострению аллергического ринита. Но можно использовать растворы, которые содержат декспантенол», — рассказала Колесникова.

По ее словам, не нужно бояться, что во время промывания носа человек навредит нормальной микрофлоре, отметило РИА ФАН.