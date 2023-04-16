Здоровье 16 апреля 2023, 01:09 Аллергикам дали рекомендации перед сезоном цветения Иммунолог Филева посоветовала аллергикам использовать солнечные очки Freepik

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Перед началом сезона цветения злаков и деревьев врачи дали аллергикам рекомендации, как легче перенести этот период. Врач-дерматовенеролог Александра Филева сообщила «Газете.ru», что сезонную аллергию можно сдержать соблюдением бытовых мер безопасности.

Она отметила, что облегчить состояние в период цветения страдающим аллергией людям поможет соблюдение элементарных правил, к ним относится защита себя от контакта с пыльцой. Здесь хорошим помощниками станут защитные маски и солнечные очки. Кроме того, одежду нужно сразу же стирать после прогулки на улице и как можно чаще проводить влажную уборку в квартире.

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Филева также рекомендовала применять иммунотерапию АСИТ, которая представляет собой постепенный ввод аллергена в организм в нарастающей дозировке. Это помогает иммунитету адаптироваться и со временем перестать реагировать на аллерген.

Аллерголог Ксения Рябова посоветовала проветривать помещение через специальные приборы и стараться поддерживать влажность воздуха около 40-45%.

Ранее иммунолог Светлана Турбовская посоветовала аллергикам заранее посетить врача, а также не пропускать прием препаратов для предотвращения сильных приступов.