16 апреля 2023, 01:09
Аллергикам дали рекомендации перед сезоном цветения
Иммунолог Филева посоветовала аллергикам использовать солнечные очки
Перед началом сезона цветения злаков и деревьев врачи дали аллергикам рекомендации, как легче перенести этот период. Врач-дерматовенеролог Александра Филева сообщила «Газете.ru», что сезонную аллергию можно сдержать соблюдением бытовых мер безопасности.
Она отметила, что облегчить состояние в период цветения страдающим аллергией людям поможет соблюдение элементарных правил, к ним относится защита себя от контакта с пыльцой. Здесь хорошим помощниками станут защитные маски и солнечные очки. Кроме того, одежду нужно сразу же стирать после прогулки на улице и как можно чаще проводить влажную уборку в квартире.
Реклама
Филева также рекомендовала применять иммунотерапию АСИТ, которая представляет собой постепенный ввод аллергена в организм в нарастающей дозировке. Это помогает иммунитету адаптироваться и со временем перестать реагировать на аллерген.
Аллерголог Ксения Рябова посоветовала проветривать помещение через специальные приборы и стараться поддерживать влажность воздуха около 40-45%.
Ранее иммунолог Светлана Турбовская посоветовала аллергикам заранее посетить врача, а также не пропускать прием препаратов для предотвращения сильных приступов.
Врачи
Реклама
Реклама