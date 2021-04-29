Врач назвал наименее вредный алкогольный напиток

Меньше всего калорий содержится в красном и белом сухом вине. Такой алкогольный напиток является наименее вредным, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты», — пояснила Шмелева НСН.

При этом она добавила, что этот факт не подтвержден медиками. Регулярно употребляют вина жители Италии и Франции, у которых наблюдается хорошее качество холестеринного обмена. Кроме того, в этих странах люди имеют большую продолжительность жизни.

«По калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объемом 150 миллилитров — это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберешь. Хотя, конечно, все зависит от количества», — отметила Шмелева.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил, что у человека возникает риск инфаркта при полном отказе от спиртного. Он подчеркнул, что речь идет о малых дозах, то есть 150 миллилитрах вина, 40 граммах крепкого алкоголя или 300 граммах пива.