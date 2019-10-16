Алкоголиков в России стало меньше

Согласно подсчетам Росстата, наряду со снижением количества алкоголиков на 14% возросла смертность от отравления спиртными напитками. В 2019 году от этого умерли шесть тысяч человек.

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Позитивная тенденция наблюдается в ситуации с показателями смертности от причин, обусловленных алкоголем.

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения) и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении Минздрава.

В пресс-службе также отметили, что количество алкогольных психозов снизилось в 2,2 раза — с 70,4 до 32 случая на 100 тысяч населения.

Согласно последним данным Минздрава, в России в целом в последние годы отмечается все большее количество людей, которые отказываются от алкоголя. Ранее в ведомстве сообщили, что потребление алкоголя в стране за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.