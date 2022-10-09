Врач Хорошев заявил, что алкоголь в малых дозах полезен для сосудов | 360°

Здоровье 09 октября 2022, 01:01 Поделиться Telegram

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Viber Врач Хорошев заявил, что алкоголь в малых дозах полезен для сосудов Врач Хорошев: алкоголь в малых дозах полезен для сосудов и психики РИА «Новости»

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Алкоголь в небольших дозах приносит организму человека пользу, он помогает поддерживать психическое здоровье и сохраняет сосуды чистыми, заявил врач-невролог Павел Хорошев. Его слова привело издание URA.RU.

«Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него», — пояснил специалист.

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По его словам, иногда спиртные напитки могут помочь разрядиться, снять стресс. Самыми безопасными являются напитки не более 20 градусов крепости.

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Хорошев не рекомендовал употреблять пиво, вино, коньяк. В этих напитках содержатся нежелательные для здоровья мужчин компоненты. Речь идет об эстрогеноподобных веществах, которые меняют метаболизм.

Он отметил, что в вине содержатся полезные антиоксиданты, но также есть разрушительные кетоны и сивушные масла. Аналогичные не добродившие продукты присутствуют в виски и коньяке.

Ранее кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые угнетают иммунитет человека. Среди них оказался и алкоголь.

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