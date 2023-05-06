06 мая 2023, 04:25
Алкоголь в России могут запретить продавать после 20:00
Минздрав рассматривает возможность запрета продавать крепкий алкоголь с 20:00 до 11:00
Минздрав разработал новые антиалкогольные меры. Врачи предложили сократить часы продажи крепкого алкоголя и увеличить минимальный возраст покупателя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минздрава.
Согласно распоряжению, ведомство предлагает запретить продавать алкоголь с 20:00 до 11:00, а также повысить минимальный возраст покупателя алкогольной продукции, крепость которой выше 17,5%, до 21 года.
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В документе министерства также сказано, что необходимо установить запрет на рекламу алкоголя во вновь создаваемых клипах, фильмах, сериалах и даже видеоблогах. А муниципалитеты смогут вводить ограничения на продажу алкогольных напитков в выходные и праздничные дни по собственному усмотрению.
Ранее стало известно, депутаты Госдумы рассмотрят проект по запрету продажи алкоголя ночью в барах и ресторанах, которые находятся в жилых домах.
Минздрав
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