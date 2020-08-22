«Алкоголь и кофеин»: омский Минздрав раскрыл детали анализов Навального

Там уточнили, что, по одной из версий, состояние пациента могло быть вызвано неизвестным токсином. Для определения вещества специалисты немедленно взяли все анализы, а также провели диагностику на МРТ и КТ. Никаких следов наркотических препаратов, судорожных или химических ядов обнаружить не удалось. В моче пациента нашли алкоголь и кофеин. Детальную выписку с результатами анализов передали его представителям.

Все время, пока Навальный находился в больнице, врачи работали с ним. Им удалось стабилизировать состояние пациента и добиться положительной динамики. С согласия родных Минздрав Омской области готов предоставить результаты анализов, анамнез и описание хода лечения специалистам немецкой клиники, куда доставили пациента.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву в минувший четверг, 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске, и прибывшие медики забрали мужчину в больницу. Главный врач заявил, что пациент впал в кому. Специалисты рассматривали несколько диагнозов. Основным стало нарушение обмена веществ, которое вызвало падение сахара в крови.

Родные Навального решили вывезти его на лечение в Германию. В Омск прилетел медицинский борт с европейскими специалистами, но российские медики предложили дождаться стабилизации пациента. Вечером состояние Навального уже не вызвало такого беспокойства врачей и они разрешили вылет.

Как сообщил «Царьград», Навального доставили в Берлин. К самолету подогнали реанимобиль, чтобы перевезти его в клинику Charite. В данный момент специалисты больницы проводят широкую диагностику пациента. Комментарии о его здоровье они дадут только после завершения сбора анализов, анамнеза и консультации с семьей.

Организатор транспортировки Навального в Германию руководитель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что врачи оценили состояние пациента как стабильное. В сознание он так и не пришел. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».