Здоровье 03 июля 2023, 10:56 Алгоритмы ЕМИАС за два года проанализировали более 750 тысяч анкет москвичей Собянин: алгоритмы ЕМИАС проанализировали за два года более 750 тысяч анкет москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

За два года алгоритмы ЕМИАС (Единой медицинской информационной аналитической системы) проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов «Здоровой Москвы», сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря использованию алгоритмов ЕМИАС удалось идентифицировать потенциальные риски развития хронических заболеваний и своевременно начать профилактические мероприятия для 600 тысяч человек.

Реклама

Перед проведением диспансеризации пациенты заполняют анкету, содержащую около 40 вопросов. Врач просматривает результаты и в случае необходимости назначает дополнительные исследования и консультации. Сервис позволяет медикам экономить время и помогает сконцентрироваться на работе с пациентами.

Заполнить анкету можно как в специальном терминале, так и заранее в электронной медкарте на сайте mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Проведение комплексного обследования в рамках проекта «Здоровая Москва» занимает около одного часа.

Ранее проект столичных врачей вошел в десятку лучших изобретений по версии Роспатента.