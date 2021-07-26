Алгоритм лечения беременных с COVID-19 утвердили в Москве

В Москве утвердили алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19. Их разработали ведущие специалисты города, а утвердил клинический комитет департамента здравоохранения Москвы.

«Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи — акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения COVID-19 работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин», — процитировало РИА «Новости» слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

На базе телемедицинского центра создан Акушерский дистанционный консультативный центр. Его специалисты будут отслеживать состояние пациентов и при необходимости посетят стационар очно.

В стационарах, как сообщила Анастасия Ракова, беременным будут проводить инструментальные и лабораторные исследования: кардиотокографию, допплерографию вен нижних конечностей и низкодозную КТ органов грудной клетки с применением рентгензащиты или УЗИ легких. Сейчас в списке обязательных исследований 14 пунктов, но при необходимости он может быть расширен. После исследований врачи будут принимать решение о госпитализации пациентов либо о назначении домашнего лечения с помощью выездной медицинской бригады и сопровождения специалистами Акушерского дистанционного консультативного центра.