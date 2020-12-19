Алексей Кудрин сообщил, что излечился от COVID-19

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус, но продолжает работать дистанционно. О своем заболевании он сообщил 2 декабря, и назвал свое состояние сносным.

Об излечении глава СП сообщил в Twitter. По установленным Роспотребнадзором правилам, пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции можно выписывать после получения одного отрицательного теста. Заразившийся COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что чувствует усталость и головную боль. Свое состояние он счел хорошим.