Александр Васильев рассказал об отрицательном результате на COVID-19

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что его тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Его лечат от двухсторонней пневмонии.

Об этом ведущий рассказал на своей странице в Instagram.

«Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю», — написал Васильев.

Он рассказал, что от лечения ему постоянно хочется спать. Но по словам врачей, это абсолютно нормальная реакция организма. Он восстанавливается во сне.

Ранее стало известно, что Александра Васильева доставили в больницу в Коммунарку. Уже много лет его соведущей в «Модном приговоре» является Надежда Бабкина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали 1 апреля. Бабкиной диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.