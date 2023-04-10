Здоровье 10 апреля 2023, 18:24 Александр Мясников рассказал, что лук предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний

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Люди, которые едят лук, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также меньше подвержены раку. Об этом в эфире собственной программы на телеканале «Россия 1» рассказал врач Александр Мясников.

По его словам, лук предупреждает развитие различных заболеваний. Так как он богат антоцианами. Эти вещества благотворно влияют на уровень холестерина в крови.

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«Лук можно есть хоть каждый день! И лучше в сыром виде — если, конечно, он не вызывает у вас изжоги и прочих неприятных реакций», — сказал Александр мясников.

Как добавил «ФедералПресс», лук также является отличным средством борьбы с простудными заболеваниями. Причем все виды овощи обладают одинаковой пользой. Но самый вкусный, по мнению врача, красный лук.

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