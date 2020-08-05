Российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность новых вспышек коронавируса в мире. По его словам, не стоит паниковать из-за таких новостей, так как люди будут жить с COVID-19 всегда.

Россия открыла международное авиасообщение 1 августа. Спустя несколько дней на курортах в Турции увеличилось число случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи заявил, что одной из причин этого стало празднование Курбан-байрама. Мясников отметил, что чаще всего человек инфицируется там, где концентрируется большое число людей.

«Чисто арифметически там, где больше людей, будут выше шансы инфицированности. Сам по себе коронавирус не должен волновать, должны волновать случаи тяжелые. Я не вижу здесь поводов для паники», — процитировал медика сайт Ura.ru.

Телеведущий напомнил, что главным оружием от тяжелого течения заболевания станет вакцина. Вместе с тем люди не перестанут заражаться и болеть. Именно поэтому каждый должен решить лично, лететь ему на курорт или остаться дома.