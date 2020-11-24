Акушер объяснила, до какого возраста можно рожать в наше время

По ее словам, в наши дни рожать не поздно практически в любом возрасте. Она отметила, что это стало возможным благодаря научно-медицинскому прогрессу. Чак подчеркнула, что репродуктивные технологии достигли удивительных высот развития.

«Есть случаи, когда мамами становятся и после 50, и даже после 60», — пояснила специалист.

Вместе с тем акушер заметила, что в более молодом возрасте выносить и родить ребенка будет проще. Так, чем старше мать, тем больше риск возникновения проблем во беременности. Чем больше лет человеку, тем сильнее изнашиваются его органы и системы. С годами число инфекций, с которыми сталкивается организм, лишь увеличивается.