Здоровье 13 сентября 2023, 16:41 Акушер-гинеколог Лордкипанидзе порекомендовал женщинам в период менопаузы нормализовать режима сна и бодрствования

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Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе в беседе с изданием Pravda.Ru порекомендовал женщинам в период менопаузы нормализовать режим сна и бодрствования для поддержания здоровья и красоты.

По его словам, из рациона желательно исключить животные жиры, чтобы не было отложения бляшек и так называемых сосудистых катастроф.

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Врач посоветовал убрать сахар, избегать майонеза и всевозможных готовых соусов. В рацион следует добавить больше растительных жиров, в том числе качественное оливковое масло.