facebook_pixel
    08 июля 2021, 19:02

    Акушер-гениколог рассказала о влиянии партнерских родов на отношения в семье

    Арина Бобкова

    В последнее время все чаще пары принимают решение о партнерских родах. Врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Жукова рассказала о том, как подобные роды могут сказаться на взаимоотношениях в семье и повлиять на сам детородный процесс. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Акушер-гениколог рассказала о влиянии партнерских родов на отношения в семье

    Партнерские роды благотворно влияют на течение детородного процесса. Благодаря ощущению поддержки со стороны партнера снижаются риски экстренного кесарева сечения, родового травматизма, кровотечений и медикаментозного обезболивания родов. Обычно в качестве партнера выступают либо супруг женщины, либо доула — женщина, которая сопровождает будущую мать на протяжении всей беременности. Близкий человек во время родов помогает женщине избавиться от страха и психологического напряжения.

    «82% женщин и 87% партнеров полностью удовлетворены присутствием партнера на родах. У 78% мужчин и 84% женщин сексуальные отношения на прежнем уровне или улучшились, остальные отметили спад в сексуальных отношениях, не связанный с присутствием партнера на родах», — рассказала специалист в своем исследовании.

    Заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Драганова ввела практику партнерских родов в своем родильном заведении. По ее словам, подобная практика хорошо сказывается на семейных взаимоотношениях. Она отметила, что партнерские роды позволяют в полной мере ощутить прибавление в семье не только маме, но и папе.

    «На сегодняшний день родителями становятся оба. То есть родителем не становится только мама или только папа. В нашей женской консультации есть такая школа, она называется „Школа ответственного родительства“. Это не школа матерей, не школа отцов, а школа ответственного родительства», — добавила специалист.