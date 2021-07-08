Акушер-гениколог рассказала о влиянии партнерских родов на отношения в семье

В последнее время все чаще пары принимают решение о партнерских родах. Врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Жукова рассказала о том, как подобные роды могут сказаться на взаимоотношениях в семье и повлиять на сам детородный процесс. Об этом сообщило РИА ФАН.

Партнерские роды благотворно влияют на течение детородного процесса. Благодаря ощущению поддержки со стороны партнера снижаются риски экстренного кесарева сечения, родового травматизма, кровотечений и медикаментозного обезболивания родов. Обычно в качестве партнера выступают либо супруг женщины, либо доула — женщина, которая сопровождает будущую мать на протяжении всей беременности. Близкий человек во время родов помогает женщине избавиться от страха и психологического напряжения.

«82% женщин и 87% партнеров полностью удовлетворены присутствием партнера на родах. У 78% мужчин и 84% женщин сексуальные отношения на прежнем уровне или улучшились, остальные отметили спад в сексуальных отношениях, не связанный с присутствием партнера на родах», — рассказала специалист в своем исследовании.

Заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Драганова ввела практику партнерских родов в своем родильном заведении. По ее словам, подобная практика хорошо сказывается на семейных взаимоотношениях. Она отметила, что партнерские роды позволяют в полной мере ощутить прибавление в семье не только маме, но и папе.

«На сегодняшний день родителями становятся оба. То есть родителем не становится только мама или только папа. В нашей женской консультации есть такая школа, она называется „Школа ответственного родительства“. Это не школа матерей, не школа отцов, а школа ответственного родительства», — добавила специалист.