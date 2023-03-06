Здоровье 06 марта 2023, 18:30 Акушер Фисун развеяла распространенные мифы о беременности

Читать 360tv в

Многие женщины верят в распространенные мифы о том, как им нужно вести себя во время беременности. Однако некоторые суждения являются заблуждением, сообщила врач акушер-гинеколог Елена Фисун в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, известное мнение о том, что степень токсикоза указывает на пол ребенка, является мифом. Также по форме живота беременной невозможно точно определить пол будущего малыша.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, беременным женщинам можно стричься, пить кофе и вакцинироваться от гриппа.

Реклама