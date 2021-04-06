Акушер Боткинской больницы рассказал, как принимают роды в пандемию

Заместитель главврача стационара по акушерству и гинекологии в Боткинской больнице Александр Кучерявенко рассказал, как принимают роды в период пандемии коронавируса, написал «Петербургский дневник».

За девять месяцев в родильном отделения учреждении было принято 159 родов. 73 из них произошли путем кесарева сечения. 24 ребенка имели положительный тест на коронавирус. Помимо прочего, медики пролечили 802 пациентки с COVID-19.

«Это тяжелейший труд, целый комплекс, включая невероятный труд акушерок, медсестер и санитарочек: как правильно одеться, чтобы не перенести инфекцию в палату, как правильно раздеться, чтобы не заразиться самому», — уточнил Кучерявенко.

Специалисты старались не сделать хуже «тяжелой артиллерией». Целый ряд даже рекомендованных препаратов можно было применять только после врачебной комиссии. Акушеры работали в связке с инфекционистами и анестезиологами-реаниматологами.