Актрису парализовало через 5 часов после посещения врача
Как сообщило издание LAD Bible, уже через пять часов 37-летняя женщина, что не чувствует тела ниже грудного отдела. Врачи диагностировали у нее редкое заболевание, поперечный миелит, которое вызывает воспаление спинного мозга и паралич.
Полгода она принимала стероиды и переливали кровь, ей рекомендовали интенсивную физиотерапию.
Соня призналась, что состояние было мучительным, но она старалась мыслить позитивно. Она тяготилась телом, которое ее почти не слушалось. Только в бассейне она чувствовала некие импульсы, которые заставляли ее немного двигаться.
Соня Вера рассказал, что до сих пор чувствует постоянную боль в руке, с которой началось ее заболевание.
Парализованная российская актриса Анастасия Заворотнюк отметила день рождение своей дочери в палате интенсивной терапии. О ее тяжелой болезни стало известно в 2019 году.