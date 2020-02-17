Актрису парализовало через 5 часов после посещения врача

В 2017 году актриса и модель из Венесуэлы Соня Вера проснулась с ощущением, что она отлежала руку. В то время она жила в Лондоне и обратилась к британскому врачу, заподозрив сердечный приступ. Медики осмотрели ее и сообщили, что с ней все хорошо.

Как сообщило издание LAD Bible, уже через пять часов 37-летняя женщина, что не чувствует тела ниже грудного отдела. Врачи диагностировали у нее редкое заболевание, поперечный миелит, которое вызывает воспаление спинного мозга и паралич.

Полгода она принимала стероиды и переливали кровь, ей рекомендовали интенсивную физиотерапию.

Соня призналась, что состояние было мучительным, но она старалась мыслить позитивно. Она тяготилась телом, которое ее почти не слушалось. Только в бассейне она чувствовала некие импульсы, которые заставляли ее немного двигаться.

Соня Вера рассказал, что до сих пор чувствует постоянную боль в руке, с которой началось ее заболевание.

Парализованная российская актриса Анастасия Заворотнюк отметила день рождение своей дочери в палате интенсивной терапии. О ее тяжелой болезни стало известно в 2019 году.