Исполнительницу одной из главных ролей сериала «Моя прекрасная няня» Ольгу Прокофьеву госпитализировали с коронавирусом в Москве. Медики дают положительные прогнозы на восстановление актрисы, сообщил Telegram-канал Mash.

На проблемы со здоровьем актриса пожаловалась еще 28 сентября. Недавно она вернулась в Москву из Краснодара. Тогда она ощущала слабость и кашель. Проведенный тест на коронавирус дал положительный результат, и актрисе назначили лечение на дому. Однако Ольге Прокофьевой не становилось лучше, поэтому она вывала бригаду скорой помощи. Актрису госпитализировали.

В больнице медики диагностировали у Прокофьевой хрипы, проблемы с дыханием и среднетяжелую форму коронавируса. Позже ей сделали КТ легких, которая показала, что вирус не успел серьезно поразить организм актрисы.

С коронавирусом госпитализировали и актрису Ларису Гузееву. Телеведущая проходит лечение в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке. По информации, состояние Гузеевой ухудшается из-за растущего поражения легких.