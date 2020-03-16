Актриса Ольга Куриленко подхватила коронавирус

Голливудская актриса Ольга Куриленко сдала тест на коронавирус. Он оказался положительным. В Instagram она написала, что находится дома в карантине.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом „коронавирус“. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы», — написала она по-русски и по-английски.

Актриса призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать новости о коронавирусе всерьез. В комментариях ей желают выздоровления и новых ролей.

Куриленко родилась на Украине, в 16 лет переехала в Париж, где сделала карьеру в модельном бизнесе. Известность к ней пришла после съемок в фильме «Париж, я люблю тебя». Позднее она сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Снялась в фильме «Обливион» с Томом Крузом, в шпионском боевике «Человек ноября» с Пирсом Броснаном, в комедиях «Агент Джонни Инглиш 3.0» и «Смерть Сталина».

Ранее коронавирус подтвердился у актера Тома Хэнкса. Вместе с супругой он подхватил вирус в Австралии, куда пара прилетела на съемки.