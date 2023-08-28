Здоровье 28 августа 2023, 14:33 Актриса Энистон призналась, что регулярно выполняет упражнение «собака мордой вниз»

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Знаменитая американская актриса Дженнифер Энистон в свои 54 года может похвастаться отличной фигурой. utro.ru рассказало, какое упражнение позволяет ей поддерживать себя в форме.

Актриса отметила, что для того, чтобы хорошо выглядеть, важно придерживаться правильного питания и заниматься спортом. Она заявила, что лучше всего поддерживать себя в форме ей помогает йога. Среди любимых упражнений Энистон выделила позу «собака мордой вниз». По ее словам, в данном положении тело человека отдыхает и напрягается одновременно, что благоприятно влияет на организм.