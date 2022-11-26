Здоровье 26 ноября 2022, 12:10 Активное распространение свиного гриппа зафиксировали в России Глава Минздрава Мурашко указал на активное сезонное распространение свиного гриппа РИА «Новости»

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Активность свиного гриппа H1N1 в этом сезоне выросла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Глава ведомства предупредил о распространении риносинцитиального вируса и аденовирусной инфекции.

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«Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — подчеркнул Мурашко.

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Он призвал поскорее вакцинироваться от гриппа и ревакцинироваться тех, кто сделал прививку от коронавируса больше полугода назад.

Вирусолог Виталий Зверев отмечал, что свиной грипп является не более опасным, чем обычный. У обеих инфекций схожие симптомы, уточнил «Царьград».

Вирусолог пояснил, что штамм существует более 10 лет. Поначалу от него были тяжелые осложнения, но теперь многие вакцинировались или переболели, поэтому опасаться эпидемии не стоит.