АКИТ сочла предложение Милонова о запрете ввоза посылок из Китая странным
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на время остановить выдачу посылок из китайских интернет-магазинов. Он считает, что таким образом коронавирус может распространиться по России. Руководство АКИТ прокомментировало эту инициативу. Об этом написало ФАН.
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли счел данное предложение странным, поскольку вирус не передается таким образом. Это подтвердила и ВОЗ. Организация сообщила, что коронавирусы не живут долго на посылках и письмах.