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    16 июля 2021, 02:56

    Академик разъяснил необходимость вакцинации детей от ковида

    Анастасия Кукова

    До последнего времени считалось, что дети крайне редко болеют COVID-19 со средне-тяжелым и критически тяжелым течением. Летальных случаев среди них до сих пор ничтожно мало. Не заболеваемость и смертность несовершеннолетних не может быть аргументом для отказа от их вакцинации.

    Академик разъяснил необходимость вакцинации детей от ковида

    Как заявила «Российской газете» главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ и академик РАН Лейла Намазова-Баранова, для появления коллективного иммунитета следует учитывать и детей. Всего через несколько лет они станут взрослыми и станут переносчиками вируса.

    Эксперт напомнила, что несколько дет назад появилась страшная болезнь — мультисистемный воспалительный синдром. Было зафиксировано около двух тысяч летальных случаев.

    «Но потом стали достаточно успешно этот синдром лечить. Так вот в последнее время его стали описывать и у молодых взрослых старше 18 лет. Но только у непривитых! Ни у одного вакцинированного молодого человека или девушки этой страшной болезни описано не было», — рассказала она.

    Намазова-Баранова добавила, что в научном сообществе нет сейчас понимания, какие отдаленные последствия может принести коронавирус.

    «Исходя из наших научных исследований, есть проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей. И это требует их углубленного обследования по предложенной нами схеме в определенные временные промежутки», — утонила академик.

    Тем более, что сейчас в Индонезии катастрофическими темпами развивается новая волна коронавируса. Причем дети заболевают с большей частотой, нежели ранее. Врачи считают, что их заражают родители, которые не соблюдают меры индивидуальной защиты.

    «Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся», — подытожила Намазова-Баранова.

    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что когда в России будет разрешено вакцинировать подростков от коронавируса, делать это будут только после согласия родителей.