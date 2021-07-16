Академик разъяснил необходимость вакцинации детей от ковида

До последнего времени считалось, что дети крайне редко болеют COVID-19 со средне-тяжелым и критически тяжелым течением. Летальных случаев среди них до сих пор ничтожно мало. Не заболеваемость и смертность несовершеннолетних не может быть аргументом для отказа от их вакцинации.

Как заявила «Российской газете» главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ и академик РАН Лейла Намазова-Баранова, для появления коллективного иммунитета следует учитывать и детей. Всего через несколько лет они станут взрослыми и станут переносчиками вируса.

Эксперт напомнила, что несколько дет назад появилась страшная болезнь — мультисистемный воспалительный синдром. Было зафиксировано около двух тысяч летальных случаев.

«Но потом стали достаточно успешно этот синдром лечить. Так вот в последнее время его стали описывать и у молодых взрослых старше 18 лет. Но только у непривитых! Ни у одного вакцинированного молодого человека или девушки этой страшной болезни описано не было», — рассказала она.

Намазова-Баранова добавила, что в научном сообществе нет сейчас понимания, какие отдаленные последствия может принести коронавирус.

«Исходя из наших научных исследований, есть проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей. И это требует их углубленного обследования по предложенной нами схеме в определенные временные промежутки», — утонила академик.

Тем более, что сейчас в Индонезии катастрофическими темпами развивается новая волна коронавируса. Причем дети заболевают с большей частотой, нежели ранее. Врачи считают, что их заражают родители, которые не соблюдают меры индивидуальной защиты.

«Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся», — подытожила Намазова-Баранова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что когда в России будет разрешено вакцинировать подростков от коронавируса, делать это будут только после согласия родителей.