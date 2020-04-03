Академик рассказал о будущем коронавируса
Коронавирус со временем ослабнет и будет напоминать обычную простуду по симптоматике — считает вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, «направленность мутаций в COVID-19 будет такова, что вирус будет сохранять хорошую способность размножаться, но станет более „тихим“, то есть он реже будет вызывать тяжелые формы болезни».
«Это ему эволюционно невыгодно. Я думаю, что уже несколько месяцев или год COVID-19 мутирует таким образом», — уточнил академик.