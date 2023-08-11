11 августа 2023, 16:11
Академик РАН Зверев посоветовал не опасаться нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, получивший название «эрис», является не таким опасным, как другие варианты заболевания. Таким мнением поделился завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Об этом сообщил «ВЗГЛЯД».
По словам специалиста, данный вариант заболевания не особо опасен для здоровья человека. Он редко вызывает осложнения. Справиться с такой болезнью намного проще, чем с коронавирусом, возникшим в 2020 году.
Реклама
«Я не думаю, что будет что-то выходящее из рамок. Это не дельта-штамм, и не первый вариант коронавируса, с которым мы столкнулись в конце 2020 года», — отметили Зверев.
Болезни
Коронавирус в России и в мире
Главное о COVID-19
Реклама
Реклама