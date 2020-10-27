Академик РАН заявил о людях с естественной защитой от коронавируса

Он отметил, что этот феномен невозможно объяснить простым соблюдением правил профилактики и использованием средств индивидуальной защиты.

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры у этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, это действительно так», — подчеркнул он.

Также академик отметил, что у некоторой доли пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, антитела невозможно выявить даже по истечении достаточно долгого срока. Но это не означает, что у них не появился иммунитет. Просто существующие доступные тесты не могут определить вырабатываемые антитела.

Ранее ученые заявили об опасности бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как организм не реагирует на появление возбудителя, они не меняют свой образ жизни и даже не подозревают о том, что становятся распространителями. Есть несколько теорий, по какой причине организм не реагирует на появлением вируса. Такая толерантность к инфекции может появиться у тех, кто ранее переболел бета-коронавирусной инфекцией и сформировал иммунитет к белкам этого типа. Есть версия, что причина заключается в самом вирусе, который выборочно атакует одних людей, а других использует для распространения.